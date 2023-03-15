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Кубок России

Сегодня, 22:54

Семак о неназначенном пенальти на Тюкавине: «Такие моменты есть и в нашу пользу, и против нас»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал неназначенный пенальти за фол Клаудиньо на Константине Тюкавине в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России (1:1, пенальти — 5:4).

«Скажу свое мнение, просто требует абсолютной доработки моменты. Все контакты в штрафной судья формулирует из той серии, какой был достаточный контакт или недостаточный. Как его определить, я не знаю. Здесь очень сложно. Кто-то сказал, что это пенальти, кто-то, что он еле коснулся. Как определить, я не знаю. Поэтому такие моменты есть и в нашу пользу, и против нас. Здесь только главный судья исходя из своих личных, наверное, ощущений, выбирает, как ему показалось, достаточный был контакт или недостаточный для падения», — сказал Семак.

Полузащитник «Зенит» Клаудиньо не попал по мячу в своей штрафной, ударив по ноге форварду «Динамо» Константину Тюкавину. После долгого просмотра видеоповтора судья принял решение не назначать 11-метровый.

Клаудиньо
Сергей Семак
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Евгений Кукуляк
Константин Тюкавин
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