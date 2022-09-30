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Семак — о поражении от «Спартака»: «Это тоже часть профессии. И хорошие игры бывают, и плохие»

Семак прокомментировал поражение от «Спартака» в Кубке России
Карен Саркисян
Корреспондент
Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Спартака» (0:3) в матче 3-го тура группового этапа Кубка России и поделился ожиданиями от встречи с «Ростовом» в 11-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

— Сергей Богданович, вы всегда говорили, что легко и приятно готовиться к играм после побед. А каково после таких поражений, как вчерашнее?

— Это тоже часть профессии. И хорошие игры бывают, и плохие. Вопрос только в том, насколько быстро мы сможем восстановиться и найти то решение, которое позволит уже следующую встречу провести так, как мы должны и как нам хочется.

— «Ростов» — единственный помимо «Зенита» клуб, еще ни разу не проигравший в РПЛ. За счет чего, на ваш взгляд?

— Хорошая организация, команда хорошо обороняется, здорово использует стандартные поражения. Отношение игроков и тренерского штаба к играм, настрой, самоотдача — все это позволяет находиться вверху турнирной таблицы, — приводит слова Семака официальный сайт петербургского клуба.

Встреча «Зенита» с «Ростовом» состоится в воскресенье, 2 октября. Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16.30 по московскому времени.

После 10 туров РПЛ петербургский клуб набрал 26 очков и возглавляет турнирную таблицу. В Кубке России после 3 туров сине-бело-голубые с 3 баллами занимают 3-е место в группе B.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-09-30-sergey-semak-seychas-plan-odin-dat-futbolistam-kotorye-igrali-vozmozhnost-vosstanovitsya.htm
Сергей Семак
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ФК Зенит
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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