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Сегодня, 00:35

Семак о разгромной победе «Зенита» над «Акроном»: «Хотели порадовать наших болельщиков»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча против «Акрона» (5:1) в 5-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Хорошая игра по результату, по количеству забитых мячей. Хотели порадовать наших болельщиков, фанатов, которые ходят поддерживать нас на матчах Кубка России. Что касается самой игры, то шероховатости, понятно, были. Несмотря на счет, было много брака в передачах, особенно в первом тайне. Ну и травма Глушенкова оставила неприятный осадок после этой игры. В остальном, хорошая игра. Спасибо ребятам за победу. Будем готовиться к следующему матчу, — сказал Семак.

«Зенит» с 13 очками лидирует в турнирной таблице группы D. «Акрон» (8) располагается на второй позиции.

Сергей Семак
Футбол
Кубок России
ФК Акрон
ФК Зенит

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