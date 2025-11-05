Семак — о матче с «Динамо»: «В первом тайме «Зенит» сыграл невыразительно, практически ничего не смог создать»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что команда сыграла невыразительно в первом тайме первого матча 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с московским «Динамо».

Встреча прошла с Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:1 в пользу бело-голубых. Ответный матч команды проведут 27 ноября в Москве.

— Не смогли порадовать наших болельщиков ни качественной игрой, ни результатом. В первом тайме сыграли невыразительно, практически ничего не смогли создать — только после передач с флангов, стандартных положений. Во втором — прибавили в атаке. Были хорошие моменты, но не смогли забить. В обороне слишком много грубо ошибались, чем соперник воспользовался.

В первом тайме острота была только с левого фланга, по правому не получалось. Поставили Мантуана. Номинально у нас один правый защитник, ему нужно давать отдыхать. Планировали, что те, кто в основной обойме, сыграют тайм или 30 минут, чтобы все-таки поберечь их перед матчем чемпионата.

— Представители судейского корпуса говорили, что перед началом сезона в командах проводили разъяснения. Были ли они по поводу таких эпизодов: если хватают за футболку в штрафной вдали от мяча того игрока, который может забить?

— Не могу ничего ответить. Каждый год судьи приезжают, говорят одно, начинается чемпионат и по его ходу что-то меняется. Непонятны многие решения. В предыдущем матче с «Локомотивом», по-моему, Комличенко наступил Нино на ногу — ничего не было. Следующий гораздо менее явный момент — явная красная карточка.

Спрашивал судью, если за майку тянут — это не фол в центре поля? Но внятного ответа не получил. Очень сложно. Тут только арбитры определяют. Сложно сказать. Даже ответить не могу, почему так происходит.