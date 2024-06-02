Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Кубок России. Новости
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 21:15

Семак: «Жалко, что «Балтика» покидает РПЛ. Игнашевич проделал большую работу»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
Telegram Дзен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, чем его удивила «Балтика». 2 июня питерцы обыграли калининградцев (2:1) в суперфинале FONBET Кубка России.

«Чем меня удивила «Балтика»? В весенней части эта команда всех удивила со знаком плюс. Калининградцы нащупали игру, были хорошие усиления на трансферном рынке. В первой половине сезона «Балтика» брала борьбой, во второй появились другие качества. Жалко, что команда покидает РПЛ. Игнашевич проделал большую работу.

Козлов очень ярко сыграл, молодец. На сборах произвел на меня сильное впечатление. В «Балтике» ему дали шанс, и он играл так же ярко, как у нас на сборах. Даня — молодец, он матереет. Мысль вернуть его в «Зенит»? Я не знаю обстановку между клубами. Думаю, любая команда хотела бы видеть его у себя», — сказал Семак на пресс-конференции.

После поражения от «Зенита» Сергей Игнашевич объявил об уходе с поста главного тренера «Балтики»Команда из Калининграда заняла 15-е место в РПЛ и вылетела в первую лигу по итогам сезона-2023/24.

Сергей Игнашевич
Сергей Семак
Кубок России
РПЛ
ФК Балтика
ФК Зенит
3
0
Читайте также
«Зенит» обыграл «Балтику» в суперфинале Кубка России
Дана Уайт подвел итоги боя Махачев — Порье
Боец с позывным Адлер рассказал о столкновении с «роем» дронов ВСУ
Нереальный Латышонок, слезы Калининграда, дьявольское везение Семака и самый безумный сезон в истории российского футбола. Что случилось в финале Кубка России «Зенит» - «Балтика»
У Эйфелевой башни выставили гробы с «погибшими на Украине французскими солдатами»
Военный эксперт назвал «раскачиванием лодки» пуски США ракет Minuteman III
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: «Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России 2024
Игнашевич ушел в отставку! Он шикарно поработал в «Балтике»
Мантуан сказал несколько слов по-русски после победы «Зенита» в Кубке России
Клаудиньо — о победе в Кубке России: «Это нормально, «Зенит» чемпион»
«К «Зениту» есть антипатия — когда побеждаем, все говорят: «Им повезло». Семак — после победы в Кубке
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Барриос назвал председателя правления «Зенита» своим папой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Семак о победе над «Балтикой»: «Рад, что не довели до пенальти»

Семак: «Этот сезон — самый сложный в моей тренерской карьере в «Зените»