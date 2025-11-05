Видео
5 ноября, 23:22

Семак — о борьбе за Кубок России после поражения от «Динамо»: «Тяжело не значит невозможно»

Микеле Антонов
Корреспондент

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что в регламенте FONBET Кубка России стоит пересмотреть некоторые моменты.

В среду, 5 ноября, сине-бело-голубые на своем поле уступили московскому «Динамо» (1:3) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ. Ответная игра команд состоится 27 ноября.

— Насколько критично, что «Зенит» будет начинать ответный матч с «-2» в гостях?

— То, что мы, как победители группы, играем первый матч дома, а второй на выезде — мне тоже непонятно. Есть определенные моменты в проведении Кубка России, которые можно было дополнить, чтобы проходных матчей было меньше, чтобы было интереснее. Мы давали какие-то свои комментарии, но, думаю, они не понадобились составителям. Конечно, можно было бы внести коррективы, было бы больше интересных матчей и положение было бы более справедливым. Скажем так, когда команда побеждает, была бы ценность. Получается, в группе лучше проигрывать матчи, чем выигрывать и попадать в худшие условия. Конечно, довольно странный принцип, но регламент есть регламент. От нас это не зависит. Следующая игра — выездная. Будем играть. Шансы всегда есть.

— Насколько Кубок России в приоритете для вас?

— Вы видите, судя по составам команд, ни для одного из клубов Кубок не является приоритетом. Конечно, он важен. Но если сравнивать чемпионат, ни один из клубов не играл сильнейшим составом. И это говорит само за себя, наверное. Регламент позволяет пройти и по верхней сетке, проиграв, вылететь и там пройти. Достаточно странно, когда команда может проиграть и выиграть Кубок России. Будем стараться победить в следующем матче. Тяжело не значит невозможно. Будем продолжать в весенней части борьбу за Кубок России.

