Безуглов: «Можно считать, что Дивеев уже полностью восстановился»

22 ноября, 15:29
Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о состоянии травмированных игроков московской команды перед матчем 5-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России с «Уралом».
«У Адольфо Гайча позавчера была высокая температура. Вчера вечером температура нормализовалась, пока остаются небольшие симптомы вирусной инфекции. Наблюдаем, проводим лечение. Если все будет хорошо, тренерский штаб будет рассматривать вопрос о его участии в матче с «Сочи».
Игорь Дивеев тоже уже в работе. Можно считать, что он уже полностью восстановился и будет готовиться к сезону в спокойном режиме", — сказал Безуглов в интервью клубной пресс-службе.
ЦСКА сыграет с «Сочи» в рамках Кубка России 26 ноября. Начало встречи — 16.00 по московскому времени.
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