Главный врач ЦСКА объяснил, почему Акинфеев остался в запасе на матч с «Крыльями Советов»

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, почему вратарь Игорь Акинфеев остался в запасе на ответный матч полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Крыльями Советов», а также о восстановлении полузащитника Кирилла Глебова.

«В игре против «Крыльев Советов» недоступны по медицинским показаниям будут Игорь Акинфеев и Кирилл Глебов, — приводит слова Безуглова пресс-служба ЦСКА. - Акинфеев имеет некоторые проблемы со здоровьем, которые не в последнюю очередь связаны с не очень высоким качеством поля в Воронеже. В связи с этим он начнет игру не в стартовом составе. Надеемся, что в ближайшее время проблема будет решена. Глебов в хорошем темпе восстанавливается. Тоже надеемся в ближайшее время порадовать болельщиков его возвращением в общую группу. Все остальные футболисты медицинских противопоказаний не имеют».

Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена», начало — в 19:30 по московскому времени. Первый матч между командами завершился вничью (2:2).