Главный врач ЦСКА сообщил, что вратарю Торопу потребуется операция

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о состоянии вратаря Владислава Торопа, который получил травму в столкновении с защитником «Зенита» Нуралы Алипом в ответном матче финала пути РПЛ FONBET Кубка России (0:0, пен. — 4:5).

— Тороп находится в стационаре в сопровождении врача ЦСКА, — сказал Безуглов. — Состояние Владислава стабильное. Планируется, что он ночь проведет под наблюдением врачей, а утром, если состояние будет стабильным, доставим на специальном медицинском транспорте в Москву, где будет принято окончательное решение по тактике лечения вратаря. Учитывая, что до конца сезона осталось две недели, то сезон для него точно закончился.

— Есть ли вероятность операции?

— Все будет хорошо. В Москве найдем лучшего специалиста, будет выбрана лучшая тактика лечения. С очень большой долей вероятности, что будет операция.