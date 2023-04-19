Глебов отреагировал на ничью ЦСКА с «Уралом» в Кубке России

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов прокомментировал ничью в первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Уралом» (1:1).

«Мы хорошо играли, 1:1 в принципе нормальный счет. Все удивились, все ждали гола. Но не получилось.

Карраскаль один из наших лучших игроков. Вышел на поле и показал свой уровень.

Нет такого, что сегодня можем сыграть вничью, а потом выиграть. Мы играем вне зависимости от соперника. Получаем удовольствие. Формат кубка интересный. Это что-то новое в нашем футболе», — заявил Глебов.