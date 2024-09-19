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Сегодня, 20:30

Глушаков опроверг слухи о конфликте с главным тренером «Химок» Артигой

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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков ответил на вопросы журналистов после матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Локомотивом» (1:5).

37-летний футболист не попал в заявку на игру.

— Почему не было в заявке?

— Не попал. У нас много людей и все.

— Просто многие говорили, что у вас конфликт с тренером (Франком Артигой — Прим. «СЭ»)?

— Не знаю. У меня? У меня нет с кем никакого конфликта не было.

— Вы недавно выкладывали фотографию с фразой: «Не бывает поздно, бывает уже не надо»? К чему это, к кому был посыл?

— А вы как думаете?

— Просто странно, раз нет конфликта.

— Просто хорошо, что наконец-то появилась хорошая фотография со мной.

«Локомотив» набрал 12 очков и обеспечил себе выход в плей-офф турнира. После этой игры железнодорожники продолжают лидировать в турнирной таблице группы В. У «Химок» 3 балла и третья строчка. Команды играют в одном квартете с «Ростовом» (9) и «Оренбургом» (0).

Денис Сафронов

Денис Глушаков
ФК Химки

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