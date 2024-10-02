Глушенков ответил на вопрос о своем состоянии после матча с «Акроном»

2 октября, 23:23
Нападающий «Зенита» Максим Глушенков рассказал о своем состоянии после травмы, полученной в матче с «Акроном» (5:1) в 5-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.
25-летний форвард вышел на замену на 64-й минуте и получил повреждение пять минут спустя. После консультации с медиками игрок отправился в раздевалку.
— Сыграете с Оренбургом?
— Не знаю.
— Как самочувствие?
— Хорошо, — сказал Глушенков.
Глушенков включен в расширенный состав сборной России на октябрьский сбор.