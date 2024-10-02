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2 октября, 23:23

Глушенков ответил на вопрос о своем состоянии после матча с «Акроном»

Роман Кольцов
корреспондент
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Нападающий «Зенита» Максим Глушенков рассказал о своем состоянии после травмы, полученной в матче с «Акроном» (5:1) в 5-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

25-летний форвард вышел на замену на 64-й минуте и получил повреждение пять минут спустя. После консультации с медиками игрок отправился в раздевалку.

— Сыграете с Оренбургом?

— Не знаю.

Как самочувствие?

Хорошо, — сказал Глушенков.

Глушенков включен в расширенный состав сборной России на октябрьский сбор.

Футбол
ФК Акрон
ФК Зенит
Максим Глушенков

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