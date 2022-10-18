Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Путь РПЛ. Групповой раунд
Путь регионов
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 22:17

Гогниев остался недоволен результатом игры с «Локомотивом»

Алина Савинова

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев оценил игру команды в матче 4-го тура группового этапа Кубка России против «Локомотива» (0:1).

«Я считаю итог незакономерным, на 21-й минуте должно было быть удаление, у человека нога «оторвана». Но мы владели инициативой, просто не получилось забить, такое психологическое состояние сегодня.

Результатом недовольны, но он придет. К этой игре готовились всего 17 человек, у всех есть определенные проблемы. Сказал ребятам большое спасибо. Впереди у нас две игры чемпионата, по этим играм будем смотреть, куда двигаться. Я думаю, что эти две игры выиграем", — цитирует Гогниева пресс-служба официального сайта клуба.
Также он объяснил выбор состава на матч с «Локомотивом».

«У меня все футболисты — игроки основного состава, сегодня дали молодым ребятам проявить себя. Другой вопрос, что на таком уровне тяжело играть. Некоторые вообще первый раз вышли в основном составе, и сразу на игру с «Локомотивом». Мы довольны отношением ребят. Забей мы на 90-й минуте, все было бы логично. Нам надо пройти это всем вместе, мы это все пройдем и будем двигаться только наверх», — добавил тренер «Химок».

На данный момент красно-черные занимают последнее место (1 очко) в своей группе. Московский клуб, набрав 8 очков, расположился на первой позиции.

Источник: https://fckhimki.com/news/sezon-2022-2023/oktyabr/spartak-gogniev-my-dovolnym-otnosheniem-rebyat-zabey-my-na-90-y-minute-vse-bylo-by-logichno/
Спартак Гогниев
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
4
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Овечкин единолично занял второе место в истории НХЛ по количеству матчей с двумя или более голами
Овечкин стал еще ближе к Гретцки. Скоро он должен стать вторым снайпером в истории НХЛ
Россиянин Хохлов отсудил у Facebook 65 млн рублей за блокировки из-за фамилии
Обама посоветовал администрации Байдена определить границы помощи Украине
Рогов заявил об армадах беспилотников ВСУ в Запорожской области
Что объединяет гаубицы и современные беспилотники: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Динамо» — «Ростов»: Смолов забил третий гол бело-голубых

Гол и передача Смолова принесли «Динамо» победу над «Ростовом» в Кубке России