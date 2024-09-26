Гогниев: «Хороводы — это не смешно, это эффективно. Но с «Амкалом» не видел смысла их применять»

Главный тренер «Алании» ответил на вопрос о том, почему предпочел не использовать розыгрыш штрафного в виде хоровода в матче Пути регионов FONBET Кубка России с медиафутбольным «Амкалом» (1:0).

«Хоровод — хорошее оружие, чтобы забить гол. В игре с «Нефтехимиком» дважды чуть не забили. Сегодня не было смысла его делать. Хоровод — это не смешно, это эффективно», — сказал Гогниев.

Ранее команды тренера использовали прием, в ходе которого при розыгрыше штрафного удара несколько игроков брались за руки и кружились перед стенкой соперника.

43-летний Гогниев вернулся на пост главного тренера команды из Владикавказа в сентябре. Ранее он уже возглавлял «Аланию» с 2019 по 2022 год.