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Кубок России

24 ноября, 16:48

Песьяков — о травме: «Восстановление идет с опережением»

Мария Гусева
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Голкипер «Ростова» и сборной России Сергей Песьяков рассказал о своем восстановлении после травмы.

— Уже получше себя чувствую.

— Вы уже в общей группе?

— До общей группы мне еще далеко. Но в целом все хорошо. Восстановление идет с опережением.

— Вы же говорили, что рассчитываете к 27 ноября восстановиться. Но сейчас утверждаете, что далеко до общей группы.

— У нас еще есть небольшое количество времени. Готовлюсь. Психологически настраиваюсь. Стараемся как можно быстрее восстановиться. Форсируем подготовку.

— Может быть такое, что если вы будете играть, то на уколах?

— Может быть, какое-то обезболивающее вколю, — приводит «РБ Спорт» слова Песьякова.

Песьяков появился на поле в перерыве матча Таджикистан — Россия (0:0), он вышел вместо Александра Селихова. На 54-й минуте он подвернул ногу и был вынужден попросить обратную замену. Вместо Песьякова на поле вышел Антон Шунин.

27 ноября «Ростов» проведет матч 6-го тура групповой стадии пути РПЛ Кубка России против «Ахмата».

Источник: РБ Спорт
Сергей Песьяков
Футбол
ФК Ростов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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