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2 октября, 22:22

Селихов: «У меня есть силы, чтобы выиграть конкуренцию у Максименко»

Константин Белов
Корреспондент
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Голкипер «Спартака» Александр Селихов после победы над московским «Динамо» (3:2) в 5-м туре пути РПЛ FONBET Кубка России прокомментировал конкуренцию с Александром Максименко за место в основе красно-белых.

«Понятное дело футболист, у которого есть мотивация, хочет играть все матчи. Но так решил тренерский штаб, я должен уважать их выбор и тренироваться. Думаю, что это совместное решение тренера вратарей и Станковича. У меня есть силы, чтобы выиграть конкуренцию на этой позиции», — сказал Селихов.

«Спартак» (12 очков) гарантировал себе выход в плей-офф пути РПЛ с первого места в группе A. В четвертьфинале красно-белые сыграют с «Ростовом». «Динамо» (8) идет вторым в квартете.

Александр Максименко
Александр Селихов
Футбол
ФК Спартак (Москва)

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