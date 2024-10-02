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Сегодня, 21:55

Селихов об удалении Станковича в матче с «Динамо»: «Возможно, это нам придало импульса»

Константин Белов
Корреспондент
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Голкипер «Спартака» Александр Селихов ответил на вопрос об удалении главного тренера красно-белых Деяна Станковича в матче против московского «Динамо» (3:2) в 5-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

Станкович на 86-й минуте получил две желтые карточки в одном эпизоде за недовольство решением главного арбитра матча Виталия Мешкова

«Наверное, его удалили за споры с арбитром. Возможно, это нам придало импульса. Играть за себя и за того парня», — сказал Селихов.

«Спартак» (12 очков) гарантировал себе выход в плей-офф пути РПЛ с первого места в группе A. В четвертьфинале красно-белые сыграют с «Ростовом». «Динамо» (8) идет вторым в квартете.

Александр Селихов
Деян Станкович
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)

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