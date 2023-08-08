Гончаренко — о победе над «Ростовом»: «Хотелось порадовать болельщиков»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Ростовом» (1:0) в матче 2-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Всегда что-то получается лучше у соперника, что-то — у нас. Инициатива переходит от одной команды к другой. Понятно, что это кубковый матч, график сложный. Нам надо было сделать какую-то ротацию. Домашний матч, много болельщиков, которых хотелось порадовать. Рад, что одержали победу», — сказал Гончаренко в эфире «Матч премьер».

«Урал» занимает второе место в группе B Кубка России, набрав 3 очка. «Ростов» с таким же количеством баллов располагается на 3-й строчке.

В следующем туре Кубка страны «Урал» на выезде сыграет с «Рубином» 29 августа. «Ростов» дома примет «Локомотив» на день позже.