Гранат: «Для меня проход «Крыльев» в следующий раунд Кубка России после противостояния с «Динамо» — не сенсация»

Экс-защитник «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубке России.

«Для меня проход «Крыльев» в следующий раунд Кубка России после противостояния с «Динамо» — не сенсация. Самарцы очень хорошо в этом году выступали в турнире, играли со «Спартаком» и «Зенитом» на равных, поэтому никакого удивления после сегодняшней игры нет. Думаю, что в этом году «Крылья Советов» могут побороться за победу в Кубке России. В двухматчевых противостояниях легче играть, чем по старой системе.

Если говорить о Писарском, то он уже является одним из самых ярких игроков и открытий чемпионата, потому что до этого сезона его никто не видел и о нем никто не слышал. Перейдет ли он летом в какой-то другой клуб, будет зависеть от его выбора и предложений, которые поступят. Если он будет продолжать так играть дальше, то после этого сезона им точно будут интересоваться", — цитирует Metaratings.ru Граната.

«Крылья Советов» по сумме двух матчей обыграли «Динамо» (3:2) и вышли в 1/2 финала Пути РПЛ, а московская команда сыграет во втором этапе четвертьфинала Пути регионов.