Гранат считает правильным решение провести суперфинал Кубка России в «Лужниках»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат поддержал вариант проведения суперфинала FONBET Кубка России ЦСКА — «Краснодар» на стадионе «Лужники» в Москве.

«Если на финал Кубка России в «Лужниках» соберется 55 тысяч зрителей — будет невероятно круто. Провести финал на этом стадионе — абсолютно правильное решение. Хотя могли бы рассмотреть и другие стадионы чемпионата мира, потому что в прошлом году финал Кубка был тоже в «Лужниках». На бумаге: все идет к тому, что ЦСКА заберет титул. Но финалы бывают очень непредсказуемы. В одной отдельной игре может произойти всякое», — приводит «Чемпионат» слова Граната.

В финале Пути регионов FONBET Кубка России «Краснодар» обыграл «Урал» (2:1) и вышел в суперфинал турнира, где встретится с ЦСКА. Суперфинал Кубка России состоится 11 июня.