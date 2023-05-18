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Кубок России

18 мая, 14:34

Гранат считает правильным решение провести суперфинал Кубка России в «Лужниках»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат поддержал вариант проведения суперфинала FONBET Кубка России ЦСКА — «Краснодар» на стадионе «Лужники» в Москве.

«Если на финал Кубка России в «Лужниках» соберется 55 тысяч зрителей — будет невероятно круто. Провести финал на этом стадионе — абсолютно правильное решение. Хотя могли бы рассмотреть и другие стадионы чемпионата мира, потому что в прошлом году финал Кубка был тоже в «Лужниках». На бумаге: все идет к тому, что ЦСКА заберет титул. Но финалы бывают очень непредсказуемы. В одной отдельной игре может произойти всякое», — приводит «Чемпионат» слова Граната.

В финале Пути регионов FONBET Кубка России «Краснодар» обыграл «Урал» (2:1) и вышел в суперфинал турнира, где встретится с ЦСКА. Суперфинал Кубка России состоится 11 июня.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5106883-granat-provesti-superfinal-kubka-rossii-v-luzhnikah-absolyutno-pravilnoe-reshenie.html
Владимир Гранат
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ФК Краснодар
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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