Гранат заявил, что ему не нравится новый формат FONBET Кубка России

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат объяснил, почему ему не нравится новый формат FONBET Кубка России, а также высказался об идее изменения формата РПЛ.

«Реформа РПЛ? Все будет зависеть от того, что они предложат, как это будет выглядеть и насколько это будет интересно самим командам и болельщикам. Пока очень много вопросов, что эта будет за реформа. Формат Кубка России, например, мне вообще не нравится. У команд РПЛ больше шансов выиграть Кубок, у них есть второй шанс, а у команд из низших дивизионов — нет. Мне вообще непонятна схема Кубка, потому что команда, которая уже вылетела, может выиграть трофей. Случай «Акрона» — исключение, что-то из ряда вон выходящее», — приводит слова Граната Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне FONBET Кубок России проводится по системе double elimination — с двойным выбыванием. Команды разделены на верхнюю и нижнюю сетки — Путь РПЛ и Путь регионов соответственно. Команды, проигравшие на той или иной стадии Пути РПЛ могут продолжить борьбу за трофей на Пути регионов, тогда как поражение команды в нижней сетке влечет выбывание из турнира.