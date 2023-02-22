Президент «Урала» Иванов — о судействе в матче с «Ростовом»: «Судей, может быть, тоже в начале сезона трясет»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился впечатлениями от матча 1/4 финала FONBET Кубка России между екатеринбургским клубом и «Ростовом» (1:1).

«Вообще не футбол. Поле не очень хорошего качества, но оно одинаковое для всех: и нашим ребятам, и «Ростову» не очень комфортно играть. Мы сейчас играем в другой, и они в другой футбол умеют играть и играют. И Виктор Михайлович, и Валерий Георгиевич прививают своим подопечным другой футбол, но в таких условиях тяжело играть — февраль месяц, больше борьбы было, чем игры», — приводит «РБ Спорт» слова Иванова.

Также он поделился мнением о судействе в этой встрече.

«Есть вопросы к судейству, но Куляк второй сезон судит, умеет судить. Судей, может быть, тоже в начале сезона трясет, где-то хотят как лучше, но получается как всегда. Первая игра. Есть и у нас претензии, и у «Ростова». Отсудил как отсудил. Что сейчас сделаешь?» — добавил президент «Урала».

Ответный матч пройдет 27 февраля на стадионе «Екатеринбург Арена». Начало игры — в 17.00 по московскому времени.