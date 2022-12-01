Григорьянц подвел итоги заседания по делу о драке между игроками «Зенита» и «Спартака»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал ситуацию в матче третьего тура группового этапа Кубка России «Зенит» — «Спартак». Игроки команд устроили драку, из-за чего были удалени шесть футболистов.

«В этом матче были удаления шестерых футболистов. Также были отмечены нарушения комиссаров матча. Приняли участие в заседании — судья Москалев, футболисты «Зенита» Барриос, Малком, Родригао. Они предоставили записи своих выступлений. От «Спартака» был Соболев, Селихов не смог принять участия. Николсон был по ВКС.

По рапорту комиссара, болельщики «Зенита» представили несогласованные баннеры с РФС, использовали пиротехнику и скандирования. Это дисциплинарные нарушения по рапорту комиссара. Была указана задержка начала матча по вине «Спартака» на 3 минуты 45 секунд.

Первое, что мы устанавливали — какое дисциплинарное нарушение было за удаленными футболистами. Была информация, что это агрессивное поведение. Однако по каждому из шести футболистов было установлено участие в драке. Это подтвердил и судья матча Москалев, и комиссар. Это была массовая драка, так мы ее и рассматривали», — сказал Григорьянц.

27 ноября футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили драку после завершения основного времени матча 6-го тура групповой стадии Кубка России.

После данного инцидента главный арбитр встречи Владимир Москалев показал шесть красных карточек: Вильмару Барриосу («Зенит»), Малкому («Зенит»), Родригао («Зенит»), Александру Соболеву («Спартак»), Александру Селихову («Спартак») и Шамару Николсону («Спартак»).