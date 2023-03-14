Глава КДК РФС Григорьянц назвал условие рассмотрения участия дисквалифицированного Баринова в матче Кубка

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал «СЭ» нарушение «Локомотива» с выходом на поле дисквалифицированного капитана Дмитрия Баринова в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России с «Акроном» (1:1, пенальти — 6:7).

«В случае, если будет направлен протест на участие Баринова в матче, КДК РФС рассмотрит его в установленном порядке», — передает слова Григорянца для «СЭ» служба коммуникаций РФС.

Капитан железнодорожников Баринов не должен был принимать участия в матче с «Акроном, так как полузащитник получил по предупреждению в предыдущих кубковых встречах со «Спартаком» и заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию.