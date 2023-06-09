Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь / результаты
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 15:37

Гришин: «В финале Кубка ЦСКА придется несладко с «Краснодаром»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин высказался о предстоящем суперфинале FONBET Кубка России между «Краснодаром» и армейцами.

«Я не согласен с тем, что в матчах, когда у ЦСКА что-то идет не по плану, команда теряется и не может найти выход из ситуации. Во втором круге армейцы выступили очень удачно, просто в отдельных матчах было тяжело, потому что все-таки армейскому клубу противостояли серьезные и сильные соперники. Так что и в финале ЦСКА придется несладко, потому что нынешний «Краснодар» — это воплощение мечты Сергея Галицкого. «Быки» играют в атакующий, быстрый и открытый футбол, который приносит результат. Но в финале все решит случай, потому что встречаются равные команды с одинаковыми шансами на Кубок России. И в этой встрече вопреки всем заочным награждениям красно-синих этим титулом фаворита нет», — приводит RT слова Гришина.

Матч между ЦСКА и «Краснодаром» в рамках суперфинала FONBET Кубка России состоится 11 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Ранее сообщалось, что на игру продано более 40 тысяч билетов.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1160009-grishin-cska-kubok
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
«Он снова похож на Супермена». Что пишут в Америке о Бобровском
Скелетонистка Никитина провалила Олимпиаду в Пекине из-за тяжелой болезни матери
ВС РФ на двух направлениях уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ
Глава Крыма оценил ход спецоперации по защите Донбасса
WP сообщила об угрозе Саудовской Аравии США после слов Байдена о нефти
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: FONBET Кубок России: финал ЦСКА — «Краснодар»
Алдонин не смог назвать фаворита суперфинала FONBET Кубка России
Андрей Тихонов считает ЦСКА фаворитом суперфинала FONBET Кубка России
Тошич: «У ЦСКА есть Акинфеев — это их преимущество перед «Краснодаром»
Финалы Лиги чемпионов и Кубка России: прямой эфир «СЭ» о главных матчах выходных
Семин не смог выделить фаворита в финале FONBET Кубка России
Федотов назвал суперфинал Кубка России самым важным матчем в карьере на данный момент
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алдонин не смог назвать фаворита суперфинала FONBET Кубка России