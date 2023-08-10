Грулев получит кепку Льва Яшина от Лички за матч против «Краснодара»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о том, какой игрок получит кепку Льва Яшина за матч 2-го тура группового этапа FONBET Кубка России против «Краснодара» (4:3).

— Теперь у вас есть традиция: вы дарите кепку Льва Яшина лучшему игроку. Кто ее получил?

— Видите, после игры все уже убежали. Хотел ее отдать. Пока она у меня. Отдам ее Грулеву. Он лучший игрок в матче с «Краснодаром».

После победы над «Краснодаром» бело-голубые с 4 очками занимают второе место в группе D Кубка России, на 2 очка отставая от «Спартака».