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Кубок России

Сегодня, 11:50

Грулев получит кепку Льва Яшина от Лички за матч против «Краснодара»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о том, какой игрок получит кепку Льва Яшина за матч 2-го тура группового этапа FONBET Кубка России против «Краснодара» (4:3).

— Теперь у вас есть традиция: вы дарите кепку Льва Яшина лучшему игроку. Кто ее получил?

— Видите, после игры все уже убежали. Хотел ее отдать. Пока она у меня. Отдам ее Грулеву. Он лучший игрок в матче с «Краснодаром».

После победы над «Краснодаром» бело-голубые с 4 очками занимают второе место в группе D Кубка России, на 2 очка отставая от «Спартака».

Вячеслав Грулев
Лев Яшин
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Марцел Личка
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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