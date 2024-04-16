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Сегодня, 21:49

Грушевский оценил шансы ЦСКА завоевать Кубок России

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Известный болельщик ЦСКА и артист Михаил Грушевский в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу ЦСКА в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Балтикой» (2:0).

Первая игра между командами завершилась победой армейцев со счетом 1:0.

«Может ли ЦСКА побороться за Кубок? С такой невыразительной, но рациональной игрой, точно нельзя сказать. Против «Зенита» будет другая. Посмотрим еще, где будем сначала играть: дома или на выезде, ведь всегда выигрышнее расклад, когда сначала играешь в гостях, а потом дома», — сказал Грушевский «СЭ».

ЦСКА вышел в финал Пути РПЛ, где встретится с победителем противостояния «Спартак» — «Зенит». В первой игре сине-бело-голубые одержали победу со счетом 2:1.

«Балтика» сыграет во втором этапе Пути регионов. Первые матчи пройдут с 30 апреля по 2 мая.

(Константин Передерий)

Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
Михаил Грушевский
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