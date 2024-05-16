Известный болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от дебюта вратаря армейцев Владимира Шайхутдинова в ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Зенита» (0:0, пен. 4:5).

«Боевое крещение Владимира состоялось. Ему не приходилось совершать какие-то подвиги, как Владиславу Торопу в прошлом матче с «Зенитом» в чемпионате, но он сыграл уверенно и не паниковал. Паренечек не из робкого десятка. Понятно, пока сложно полноценно говорить о его вратарских навыках, но радует, что он не растерялся. Да, Владимир не смог совершить чуда в серии пенальти, и, будем честны, он ни при одном ударе даже не был близок к сейву, но это еще придет. Шайхутдинов молодец. Надеюсь, он будет и дальше расти», — сказал Грушевский «СЭ».

Первая игра в Москве завершилась вничью — 1:1. «Зенит» вышел в суперфинал FONBET Кубка России и встретится с «Балтикой», которая победила «Спартак» (1:0) в финале Пути регионов. Решающий матч состоится 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

Денис Сафронов