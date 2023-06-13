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Кубок России

Сегодня, 22:09

Грушевский — о финале Кубка России: «Мне непонятны сетования Олусегуна в адрес судейства»

Алина Савинова
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Артист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский оценил победу армейцев в суперфинале FONBET Кубка России.

«Считаю, что ЦСКА заслужил победу в Кубке России. Я как-то пошутил, что в этом сезоне турнир следовало назвать не Кубок, а «Клубок» — команды возвращались в борьбу после поражений. ЦСКА обыгрывал «Краснодар» на более ранней стадии, но «быки» вернулись и могли взять трофей. Победа ЦСКА справедлива. Не только из-за того, что команда прошла путь без вылета из одной сетки в другую, а еще и из-за самой игры в решающем матче. Мне непонятны сетования Олусегуна в адрес судейства. Он сам привез пенальти, а говорит, что арбитры убивали «Краснодар». Безбородов уверенно отработал матч. Иногда казалось, что судейская бригада ошибалась с аутами, но это было в обе стороны. Безбородов уверенно и по-спортивному нагло отработал», — приводит «РБ Спорт» слова Грушевского.

В суперфинале FONBET Кубка России ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:1, по пенальти — 6:5) и в восьмой раз в истории стал победителем турнира.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/mihail-grushevskij-mne-neponyatny-setovaniya-oluseguna-v-adres-sudejstva-on-sam-privez-penal-ti/
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Михаил Грушевский
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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