0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь / результаты
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 15:24

Грушевский заявил, что не видит связи между броском банана в бразильца Вендела и Fan ID

Алина Савинова
Telegram Дзен

Известный актер и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский отреагировал на инцидент, произошедший во время четвертьфинального матча Пути регионов FONBET Кубка России «Зенит» — «Волга» (3:0)

На 90+1-й минуте встречи болельщик на стадионе в Ульяновске бросил в бразильского полузащитника петербургского клуба Вендела банан.

«У нас в стране нет расизма как такового. Скорее имеют место какие-то дикие проявления личной неприязни. Но в плане организации футбольного пространства ничего такого уже давно не было. Скорее всего, это сделал какой-то нетрезвый человек. Этот поступок — не что иное, как пережиток прошлого», — приводит Metaratings.ru слова Грушевского.

Также он ответил на вопрос, повлияет ли этот инцидент на введение Fan ID в других лигах.

«Я не вижу причинно-следственной связи между этой тупой выходкой и Fan ID. Этот тупейший эпизод, как мне кажется, никаким образом не повлияет на Fan ID. Он никому не угрожал, и речь не шла о срыве матча. Что касается применения в других лигах, дойдут до того, что выходя во двор поиграть в коробке, будем показывать Fan ID», — добавил актер.

В РФС сообщили, что этот инцидент будет рассмотрен на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета после получения рапорта комиссара матча.

Источник: https://metaratings.ru/news/grushevskii-ne-vidit-svyazi-mezhdu-broskom-banana-v-vendela-i-fan-id-231041/
Кубок России
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
Михаил Грушевский
4
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Овечкин вернулся на руины. «Вашингтон» потерял лицо без своего капитана
РУСАДА тоже опротестовало вердикт по делу Валиевой. Чем недовольны в Москве
Рядом с Байденом в Киеве заметили двойника Зеленского
ВСУ из-за непогоды лишились путей снабжения своих войск на артемовском направлении
Путин напомнил об унизительном поступке Запада в отношении Франции
Источник рассказал об изменении в состоянии фигуриста Костомарова
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
«Ахмат» обыграл «Уфу» в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России
Гендиректор «Акрона» Власов — о победе над «Торпедо»: «Мы неспроста показали такую уверенную игру»
Кечинов: «От Дзюбы всегда будет исходить опасность для соперников «Локомотива»
«Уфа» — «Ахмат»: хозяева отыграли один мяч
Кечинов: «Спартак» — мой фаворит, даже несмотря на то, что «Локомотив» предстал очень серьезной командой»
«Уфа» — «Ахмат»: в первом тайме забивали Агаларов и Садулаев
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Уфа» — «Ахмат»: в первом тайме забивали Агаларов и Садулаев

Кечинов: «Спартак» — мой фаворит, даже несмотря на то, что «Локомотив» предстал очень серьезной командой»