Губерниев: «Абаскаля надо гнать как можно быстрее, поплыл не в ту сторону»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» поражение «Спартака» в матче 5-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Динамо» (0:3).

«Абаскаля надо гнать как можно быстрее. Двух мнений быть не может. Команда в штопоре уже. Мне кажется, что он поплыл не тем стилем и не в ту сторону. Он, как иногда говорят в футболе, теплый. Я думаю, что чем быстрее, тем лучше его выгнать. Потому что хуже уже вряд ли будет. Но если они склонны к мазохизму... Помните как «Рубин» Слуцкого держал до первого дивизиона? Есть к чему стремиться, конечно. Мне кажется, у Абаскаля сейчас непонимание процессов, незнание футболистов и деквалификация», — сказал Губерниев «СЭ».

«Спартак» остается лидером группы D. Красно-белые гарантировали себе первое место в квартете еще после 4-го тура. «Динамо» с 8 очками занимает второе место в группе.