Хавбек «Акрона» Бакаев рассказал, что было приятно обыграть «Зенит»

Полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев рассказал, что думает о победе над «Зенитом» в матче 3-го тура пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу 1:1 (5:4 по пен.).

— Каково обыграть действующего чемпиона? Очень приятно. Надеюсь, это придаст уверенности команде. Но сейчас мы думаем только о следующем матче в чемпионате.

— Как оцениваете матч? Со стороны казалось, что «Акрон», действительно, на равных играл с «Зенитом».

— Мы выполнили установку и план главного тренера. Проявили характер и желание — это то, что нужно делать в каждой игре, а не только в отдельных матчах.

— Понимали, что все идет к серии пенальти или надеялись все решить в концовке?

— Я даже забыл, что у нас будет идти серии пенальти. Даже не думал об этом. Что касается удара, то я знал, как именно буду исполнять — в этом плане не было проблем, — цитирует Бакаева Metaratings.ru.

«Зенит» (7 очков) продолжает лидировать в группе D после трех туров. «Акрон» (5) поднялся на вторую строчку в квартете.