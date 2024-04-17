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Сегодня, 16:32

Хавбек «Балтики» Кузьмин назвал причины поражения от ЦСКА в Кубке России

Руслан Минаев
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Полузащитник «Балтики» Максим Кузьмин прокомментировал поражение от ЦСКА (0:2) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Добиться результата нам помешало то, что ЦСКА играет хорошо. Мы помним, что это действующий победитель Кубка. Сложно соперничать с такой командой. У нас не получилось. Но перед матчем крупная победа придала нам заряд уверенности. Такие матчи всегда дополнительно мотивируют», — цитирует игрока «Евро Футбол».

ЦСКА вышел в финал Пути РПЛ и встретится с победителем противостояния «Спартак» — «Зенит». «Балтика» сыграет во втором этапе Пути регионов. Первые матчи пройдут с 30 апреля по 2 мая.

Источник: Евро Футбол
Максим Кузьмин
Кубок России
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
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