Хавбек «Краснодара» Черников о разгроме от ЦСКА: «С таким счетом проигрывать непозволительно»

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников прокомментировал поражение команды от ЦСКА (0:3) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Очень счастлив вернуться после травмы. Правда, надеялся вернуться с победой. С таким счетом проигрывать, конечно же, непозволительно. Тяжело сказать, что не получилось. Будем разбираться и готовиться к ответному матчу», — приводит слова Черникова «Чемпионат».

Игра FONBET Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром» прошла 23 февраля в Москве. В составе красно-синих голы забили Мойзес, Федор Чалов и Антон Заболотный.

Ответный матч пройдет 28 февраля в Краснодаре, начало — в 19.30 по московскому времени.