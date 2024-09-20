Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Кубок России. Новости
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 06:41

Сперцян: «В игре против ЦСКА у «Краснодара» было мало движения»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал поражение от ЦСКА (0:2) в матче Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— По матчу с ЦСКА — такое впечатление, что вы играли с пониманием того, что все равно останетесь в группе на первом месте. Не в полную силу.

— Нет, почему. В полную. Есть некая усталость. Где-то не очень играли в атаке: мало было движения, открываний за спину, мяч долго двигали. От этого и так игра сложилась, — цитирует Сперцяна «РБ Спорт».

ЦСКА набрал 8 очков и занимает второе место в группе С. «Краснодар» лидирует с 9 очками.

1 октября ЦСКА сыграет в гостях с «Пари НН», «Краснодар» 2 октября встретится с «Ахматом» в Грозном.

Источник: РБ Спорт
Эдуард Сперцян
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Бывшая российская фигуристка Морозов выложила фото с флагом США
Гол Миранчука помог «Атланте Юнайтед» сыграть вничью с «Интер Майами»
В Госдуме предложили выплачивать 13-ю пенсию
Получает поздравления от Ротенберга, считает голы до рекорда Гретцки и отказывается играть до старости. Что происходит с Александром Овечкиным на 39-летие
Суд приговорил сбившего в Благовещенске девять человек водителя к 14 годам колонии
ABC сообщил о подготовке Израилем операции с подрывом пейджеров в течение 15 лет
Материалы сюжета Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2024
«Спартак» — «Крылья Советов»: видеообзор матча Кубка России
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Серьга Абены и Николсон в сетке: «Спартака» разгромил «Крылья»
Амарал: «Я никогда не обещал титулов, но этот состав «Спартака» готов побеждать в каждой игре»
Жуков о победе «Спартака» над «Крыльями»: «Николсон оказывается еще в составе, даже забивает»
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Сегодня
Вчера
Неделя