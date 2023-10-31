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Кубок России

31 октября, 22:48

Хавбек «Крыльев Советов» Горшков не считает «Зенит» командой-раздражителем

Георгий Горностаев
корреспондент
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Полузащитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков прокомментировал поражение от «Зенита» (0:1) в мате 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Чемпионата КХЛ.

— В первые пять минут «Крылья» давили, было ощущение, что забьете в первом тайме. Почему не удалось этого сделать?

— Потому что не реализовали свои моменты.

— Чем эта игра отличалась от предыдущего матча с петербуржцами?

— Сегодня играли в другой футбол, высоко прессинговали, играли один в один. А тогда сидели в обороне и ждали шанса на контратаках.

— Иван Сергеев забивает «Крыльям» в этом сезоне во всех матчах. Как считаете, почему так?

— Он, возможно, знает тонкости. Плюс выходил на замену, был более свежий. Шансы у него всегда есть, свои моменты он использовал.

— «Зенит» перестроился во втором тайме, насколько это открыло зоны для команды?

— Мы играли от себя, не смотрели на перестроения соперника. Были моменты и во втором тайме. Игра была на три результата, многие считали, что у нас нет мотивации, но мы показали хорошую игру. Обидно за гол в концовке, весь матч пахали. Рады за Ваньку Сергеева, он хороший футболист. Удачи ему!

— «Крылья» вылетели из Кубка. Теперь будете отдавать все силы в чемпионате?

— Да, после вылета из Кубка бросим все силы на чемпионат.

— Раздражитель ли для вас «Зенит»?

— «Зенит» — не раздражитель, всегда приятно сыграть на таком стадионе. Нужно показывать себя в любом матче, не важно, кто против тебя — «Зенит» или другая команда.

«Зенит» набрал 14 очков и вышел в плей-офф Пути РПЛ с первого места. У «Крыльев» 3 очка и последнее место.

Кубок России
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Юрий Горшков
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