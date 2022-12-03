Хавбек «Локомотива» Игнатьев рассказал о работе под руководством Галактионова

Полузащитник «Локомотива» Иван Игнатьев рассказал, что думает о работе под руководством Михаила Галактионова в московском клубе и о словах специалиста во время матча Кубка России с «Нижним Новгородом» (3:0).

— Когда вы уходили на перерыв, какие мысли до вас донес Галактионов?

— Для нас было главным закончить последний матч в году победой, чтобы нормально уйти на паузу в психологическом плане, чтобы на сборы мы приехали с хорошим настроением, несмотря на позицию в таблице чемпионата. Выхода все равно нет. Надо исправлять ситуацию. Поэтому мы победили в кубковой игре. Галактионов сказал: «С таким настроем приезжаем и начинаем работать».

— Как тебе Галактионов?

— Во-первых, я с ним знаком уже давно по юношеской сборной. Такой же требовательный и строгий на тренировках. За пределами поля может подойти поговорить, объяснить что-то. Никаких проблем нет.

— Веришь, что получится изменить ситуацию: выйти с 14-го места, из зоны стыков?

— Как я могу не верить? Я же спортсмен. Не верить в себя и в свою команду — неправильно. Поэтому мы приложим все усилия, чтобы выбраться из этой ситуации.

Специалист возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. После 17 туров РПЛ команда идет на 14-м месте в турнирной таблице.