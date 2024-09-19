«Химки» и «Локомотив» встречаются в матче группового этапа FONBET Кубка России в четверг, 19 сентября. Игра пройдет на «Арене Химки» и начнется в 18.30 по московскому времени.

В прямом эфире противостояние «Химок» и «Локо» покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляция начнется за 30 минут до игры и будет также доступна на сайте медиахолдинга matchtv.ru.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Кубка России. Ключевые события игры «Химки» — «Локомотив» доступны в нашем матч-центре.

Первый матч этих соперников в группе пути РПЛ Кубка России в августе закончился со счетом 4:0 в пользу железнодорожников. В трех играх группового этапа «Локомотив» набрал 9 очков, а «Химки» — 3.