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Сегодня, 18:30

«Химки» — «Локомотив»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России

«Химки» сыграют с «Локомотивом» в Кубке России 19 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Дмитрий Баринов, игрок ФК «Локомотив».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Химки» сыграют с «Локомотивом» в матче группы В Пути РПЛ FONBET Кубка России в четверг, 19 сентября. Игра пройдет на «Арене Химки» в Химках и начнется в 18.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Кубка России. Следить за ключевыми событиями противостояния «Химки» — «Локомотив» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также встречи из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

В истории личных встреч счет 13-2 в пользу железнодорожников. Еще две игры завершились вничью.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B
19 сент, 18:30. Арена Химки (Химки)
Химки
Локомотив

FONBET Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео

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