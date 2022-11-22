«Химки» — «Нижний Новгород»: Александров сравнял счет

Защитник «Нижнего Новгорода» Виктор Александров отличился в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Он сравнял счет во втором тайме — 1:1.

Александров откликнулся на навес с фланга и с близкого расстояния точно пробил головой.

Для защитника это уже третий гол в нынешнем розыгрыше Кубка.