22 ноября, 16:57
«Химки» примут «Нижний Новгород» в матче группового этапа Кубка России Пути РПЛ. Стали известны стартовые составы команд.
«Химки»: Митрюшкин, Никитин, Садыгов, Глушаков, Руденко, Долгов, Черных, Главчич, Гбане, Казанцев, Боженов.
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Александров, Масоэро, Юлдошев, Каккоев, Корнюшин, Майга, Михайлов, Бывчинский, Кротов, Сулейманов.
Матч начнется в 17.30 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования