«Химки» — «Нижний Новгород»: Глушаков в старте на матч Кубка России

«Химки» примут «Нижний Новгород» в матче группового этапа Кубка России Пути РПЛ. Стали известны стартовые составы команд.

«Химки»: Митрюшкин, Никитин, Садыгов, Глушаков, Руденко, Долгов, Черных, Главчич, Гбане, Казанцев, Боженов.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Александров, Масоэро, Юлдошев, Каккоев, Корнюшин, Майга, Михайлов, Бывчинский, Кротов, Сулейманов.

Матч начнется в 17.30 по московскому времени.