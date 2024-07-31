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Сегодня, 17:55

Гол Магомедова на 90-й минуте принес «Химкам» победу над «Оренбургом» в Кубке России

Алина Савинова
«Химки» обыграли «Оренбург».
Фото ФК «Химки»
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«Химки» на своем поле обыграли «Оренбург» в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:0.

Единственный гол в этой встрече забил полузащитник подмосковной команды Бутта Магомедов на 90-й минуте.

В следующем матче группы В «Химки» на выезде сыграют против «Ростова» 13 августа. «Оренбург» в этот же день дома встретится с «Локомотивом».

Красно-черные одержали первую победу в сезоне. Ранее в РПЛ команда Франка Артиги уступила «Спартаку» (1:3) и сыграла вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1).

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B
31 июл, 16:00. Арена Химки (Химки)
Химки
1:0
Оренбург

Футбол
Кубок России
ФК Оренбург
ФК Химки
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