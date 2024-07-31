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Сегодня, 14:30

«Химки» — «Оренбург»: смотреть трансляцию матча Кубка России

«Химки» сыграют с «Оренбургом» в Кубке России 31 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игорь Обухов (ФК «Химки»).
Фото ФК «Химки»
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«Химки» сыграют с «Оренбургом» в матче группового этапа FONBET Кубка России в среду, 31 июля. Игра пройдет на «Арене Химки» в Химках. Начало — в 16.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке матчей игрового дня Кубка России. Ключевые события встречи «Химки» — «Оренбург» будут доступны в матч центре на нашем сайте. Видеотрансляцию бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Календарь в актуальном виде и результаты доступны в разделе лиги на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B
31 июл, 16:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Оренбург

Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Кубок России
ФК Оренбург
ФК Химки
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