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Сегодня, 15:29

«Химки» — «Оренбург»: Глушаков и Садыгов сыграют с первых минут

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы «Химок» и «Оренбурга» на матч первого тура группового турнира FONBET Кубка России.

«Химки»: Кокарев, Степанов, Исаенко, Терехов, Волков, Голубович, Абдуллахи, Берковский, Глушаков, Панченко, Садыгов

Запасные: Обухов, Анджелкович, Чежия, Ориньо, Варатынов, Хосонов, Магомедов, Мирзов, Юсупов, Вера, Руденко, Заболотный.

«Оренбург»: Москвичев, Зотов, Хотулев, Касимов, Столбов, Башич, Муро, Рыбчинский, Оганесян, Барановский, Саид.

Запасные: Кеняйкин, Гюрлюк, Михайлов, Куэро, Сыщенко, Юрин, Миллер, Марин, Сидоров, Прохин.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B
31 июл, 16:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Оренбург

Футбол
Кубок России
ФК Оренбург
ФК Химки
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