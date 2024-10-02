«Химки» сыграют с «Ростовом» в матче группы В пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 2 октября. Игра состоится на стадионе «Арена Химки» в Химках и начнется в 16.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня Кубка России. Ключевые события встречи «Химки» — «Ростов» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Клуб из Подмосковья набрал три очка и занимает третье место в группе В. Команда Валерия Карпина с девятью баллами располагается на второй строчке в квартете.

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