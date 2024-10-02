«Химки» — «Ростов»: Джикия выйдет в стартовом составе подмосковной команды

«Химки» и «Ростов» назвали стартовые составы на матч 5-го тура группового этапа FONBET Пути РПЛ Кубка России.

Защитник хозяев Георгий Джикия начнет матч с первых минут.

«Химки»: Обухов, Луна, Степанов, Джикия, Анджелкович, Мехия, Магомедов, Абдуллахи, Корредера, Панченко, Садыгов.

«Ростов»: Ятимов, Мелехин, Чернов, Осипенко, Лангович, Щетинин, Кучаев, Байрамян, Шанталий, Азнауров, Шамонин.

Встреча пройдет на «Арене Химки» и начнется в 16:15 по московскому времени.