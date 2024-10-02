Сегодня, 15:40
«Химки» и «Ростов» назвали стартовые составы на матч 5-го тура группового этапа FONBET Пути РПЛ Кубка России.
Защитник хозяев Георгий Джикия начнет матч с первых минут.
«Химки»: Обухов, Луна, Степанов, Джикия, Анджелкович, Мехия, Магомедов, Абдуллахи, Корредера, Панченко, Садыгов.
«Ростов»: Ятимов, Мелехин, Чернов, Осипенко, Лангович, Щетинин, Кучаев, Байрамян, Шанталий, Азнауров, Шамонин.
Встреча пройдет на «Арене Химки» и начнется в 16:15 по московскому времени.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|4
|10-2
|9
|2
|Динамо
|4
|9-7
|9
|3
|Динамо Мх
|4
|5-4
|6
|4
|Кр. Советов
|4
|2-13
|0