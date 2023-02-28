Даниил Хлусевич: «Спартак» способен на все и всегда»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич оценил шансы красно-белых выиграть FONBET Кубок России второй год подряд.

«Здорово, что сезон возобновился с победы и выхода в полуфинал Кубка России. Большое спасибо болельщикам за поддержку. Способен ли «Спартак» выиграть Кубок России второй год подряд? «Спартак» способен на все и всегда», — приводит «РБ Спорт» слова Хлусевича.

Первый матч 1/4 финала FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» завершился победой красно-белых (1:0). Вчера, 27 февраля, спартаковцы обыграли железнодорожников в ответной встрече (4:2) и вышли в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.