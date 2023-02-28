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Сегодня, 10:23

Даниил Хлусевич: «Спартак» способен на все и всегда»

Алина Савинова
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Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич оценил шансы красно-белых выиграть FONBET Кубок России второй год подряд.

«Здорово, что сезон возобновился с победы и выхода в полуфинал Кубка России. Большое спасибо болельщикам за поддержку. Способен ли «Спартак» выиграть Кубок России второй год подряд? «Спартак» способен на все и всегда», — приводит «РБ Спорт» слова Хлусевича.

Первый матч 1/4 финала FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» завершился победой красно-белых (1:0). Вчера, 27 февраля, спартаковцы обыграли железнодорожников в ответной встрече (4:2) и вышли в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/daniil-hlusevich-vy-igrat-kubok-rossii-vtoroj-god-podryad-spartak-sposoben-na-vse-i-vsegda/
Даниил Хлусевич
Футбол
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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