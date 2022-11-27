Хлусевич рассказал, что игроки «Спартака» посмеялись над видео с дракой с «Зенитом»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич поделился мнением о драке, произошедшей во время матча Кубка России «Зенит» — «Спартак» (0:0, пенальти — 4:2).

— Что произошло в конце матча?

— Вам понравилось? Ну и прекрасно! На поле был сначала футбол, а потом немножко драка

— Ты когда-нибудь участвовал в таком?

— Постоянно. В раздевалке посмеялись над дракой в концовке — ничего страшного. Это часть футбола.

— Нескольких игроков могут надолго дисквалифицировать.

— Ничего страшного, у нас есть кому играть. Плохо, что они получили красные. Но нам теперь давать себя в обиду?