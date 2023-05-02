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Сегодня, 03:07

Ходжаниязов: «Тема Кубка России не обсуждается в «Акроне». Идем от матча к матчу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Акрона» Джамалдин Ходжаниязов рассказал, думают ли в команде о победе в Кубке России.

— Дело не в том, что мы обыграли «Локомотив», «Динамо», «Спартак», — цитирует «РБ Спорт» Ходжаниязова. — Мы просто уверены в своих силах, знаем, что многое умеем и можем это противопоставить любой команде. Вот это самое главное.

— Готовы постричься наголо или сделать клубную татуировку в случае победы в Кубке?

— Точно не готов ни на что подобное.

— Есть ли от тренера установка, что главная цель — выиграть Кубок, как Черчесов говорил игрокам во время ЧМ-2018?

— Нет, эта тема не обсуждается. Идем от матча к матчу.

«Акрон» вышел в финал Пути регионов FONBET Кубка России, где встретится с «Краснодаром». Матч между командами пройдет 3 мая. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igrok-akrona-dzhamaldin-hodzhaniyazov-pobeda-v-kubke-my-uvereny-v-svoih-silah-i-mnogoe-umeem/
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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