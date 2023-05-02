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Сегодня, 16:20

Игрок «Акрона» Ходжаниязов: «Если бы «Спартак» выиграл у нас дома, никто бы не вспомнил про искусственное поле»

Алина Савинова
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Защитник «Акрона» Джамалдин Ходжаниязов считает, что фактор искусственного поля не играет ключевую роль в успехах команды.

«Давайте так: если бы «Спартак» выиграл у нас дома, никто бы даже не вспомнил про искусственное поле. Конечно, после натурального покрытия к резине надо привыкать, никто не спорит. Но не сказал бы, что это дает какое-то решающее преимущество «Акрону». Давайте не забывать, что мы не все матчи играем дома. Нам точно так же приходится перестраиваться перед каждым матчем на натуральном покрытии, потому что тренируемся мы на искусственном. Тут правило работает в обе стороны», — цитирует Ходжаниязова «РБ Спорт».

Тольяттинская команда проводит домашние матчи на стадионе «Кристалл» в Жигулевске.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zashhitnik-akrona-hodzhaniyazov-esli-by-spartak-vy-igral-nikto-by-dazhe-ne-vspomnil-pro-iskusstvennoe-pole/
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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